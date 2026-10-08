сегодня в 15:43

Певица и телеведущая Ольга Бузова впервые станет ведущей ежегодной церемонии «Люди года — 2026» в Москве. О выборе сообщили организаторы мероприятия, передает Общественная Служба Новостей .

Оргкомитет выбрал Бузову главным хедлайнером вечера. Церемония премии по версии глянцевого журнала FB пройдет 19 октября в 19 часов в ресторане «Боярский».

«19 октября в 19 часов в ресторане „Боярский“ состоится ежегодная церемония вручения премии „Люди года — 2026“ по версии глянцевого журнала FB. Вечер соберет представителей бизнеса, моды, индустрии красоты и творческих профессий, чтобы отметить профессиональные достижения и личные истории успеха. Ведущей церемонии станет Ольга Бузова», — уточнили в пресс-службе.

Среди приглашенных гостей — Дмитрий Дибров, Игорь Крутой, Торнике, Тони, Елена Север, Валерия Омарова, Мария Погребняк, CHEBANOV, Ирина Безрукова, Алена Блин, Эвелина Бледанс, Юлия Савичева, Екатерина Моргунова, Костя Дзю, Иван Кокорин, Митя Фомин и Юлия Михальчик.

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