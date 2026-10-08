В Дмитровском округе провели этап проекта «Театральный поединок»

Фото - © Управление культуры, туризма и работы с молодежью администрации Дмитровского округа

сегодня в 15:43

Творческие коллективы из семи городов Подмосковья 7 и 8 октября участвуют в этапе областного проекта «Театральный поединок» в культурно-досуговом центре «Деденево» Дмитровского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В культурно-досуговом центре «Деденево» 7 и 8 октября проходит этап Московского областного проекта «Театральный поединок». На сцене выступают коллективы из Химок, Мытищ, Котельников, Дедовска, Клина, Красногорска и Яхромы.

Участники соревнуются в театральной импровизации: за считаные минуты придумывают и разыгрывают сцену, создают характеры персонажей и развивают сюжет. Каждая команда предлагает свое решение — комедийное или трогательное.

Зрители тоже участвуют в игре: задают вопросы командам, предлагают неожиданные места действия и героев. Артисты подхватывают идеи из зала и превращают их в небольшие истории.

«Такие встречи дают коллективам возможность попробовать себя в новых условиях и познакомиться с творческими подходами коллег. А зрителям — самим поучаствовать в создании спектакля», — отметила заместитель главы Дмитровского муниципального округа Ирина Костышина.

Проект объединил артистов и публику в общей игре и стал площадкой для творческого общения коллективов Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.