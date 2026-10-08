Осужденный за порно блогер-трансгендер* Хилми Форкс вышел из колонии
Фото - © Telegram-канал «ХИЛМИ»
Блогер-трансгендер* Хилми Форкс (Олейник) вышел на свободу после трех лет в колонии за распространение порнографии.
«Ну вот я и откинулся спустя 3 года. Всем привет, кто ждал, скучал, переживал», — написал он в своем Telegram-канале.
В ноябре 2023 года силовики задержали треш-блогера за распространение порнографии. Он неоднократно выкладывал в Telegram-канал свои откровенные фото. В декабре Олейника приговорили к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
В 2025 году Форкс заявил, что в колонии под Волгоградом, где он отбывает наказание, сокамерники обращаются с ним как с девочкой, что причиняет ему страдания.
* Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.
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