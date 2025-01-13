«Кушал по 9 штук в день»: в Крыму ребенок стал оранжевым из-за мандаринов

В Крыму четырехлетний мальчик стал оранжевым после чрезмерного употребления мандаринов на новогодних праздниках, сообщает Baza .

Инцидент произошел в Евпатории. Двенадцатого января в городскую больницу привезли ребенка с пожелтевшими ладонями и стопами. При этом мальчик заявил, что хорошо себя чувствует, и просил еще мандаринов.

Родители рассказали, что на новогодних праздниках сын ежедневно съедал от 6 до 9 мандаринов. В поликлинику решили обратиться после того, как мальчик стал буквально окрашиваться в оранжевый цвет.

Врачи, осмотревшие мальчика, диагностировали нарушение пигментного обмена, назначив дополнительное исследование. Предположительно, из-за переизбытка каротинов ребенок заболел ложной желтухой.

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