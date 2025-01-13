Две пассажирки обожгли ягодицы, присев в петербургском автобусе

Две женщины заработали химический ожог ягодиц после того, как проехались в автобусе № 130 в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка» .

По словам одной из пострадавших, она зашла в транспортное средство и заняла свободное место. Ощутив влагу на сиденье, решила пересесть. На другом месте пассажирка почувствовала сильное жжение.

Женщина вышла на остановке, добралась до дома, а затем обратилась в больницу. Там ей сообщили, что, возможно, понадобится пересадка кожи, так как ожог оказался слишком глубоким.

Вторая пострадавшая села на это место в том же автобусе. На следующий день она пожаловалась на плохое самочувствие: у женщины заболела голова, а также она ощутила жжение в области ягодиц. Врачи поставили диагноз — химический ожог. Пассажирке предстоит ходить на перевязки.

В пресс-службе ПАТ отметили, что пассажиры пролили на кресло бытовую химию. Автобус следовал без кондуктора.

Ранее автобус и такси столкнулись в Москве, 3 человека пострадали.