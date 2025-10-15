сегодня в 23:01

Курьер на электровелосипеде сбил 12-летнюю девочку на тротуаре на западе Москвы

Курьер на электровелосипеде в четверг вечером сбил 12-летнего ребенка на тротуаре на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на Мосфильмовской улице. Прибывшие на вызов медики доставили пострадавшую в больницу.

Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты проверки по факту аварии.

Ранее автобус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе на северо-западе Москвы. Погибшая переходила проезжую часть на красный свет.

