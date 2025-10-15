Курьер на электровелосипеде сбил 12-летнюю девочку на тротуаре на западе Москвы
Курьер на электровелосипеде в четверг вечером сбил 12-летнего ребенка на тротуаре на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Инцидент произошел на Мосфильмовской улице. Прибывшие на вызов медики доставили пострадавшую в больницу.
Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты проверки по факту аварии.
