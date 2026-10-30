Кураторы из «Дайвинчика» заставили подростка забить пенсионерку под Владимиром

Подросток во Владимирской области жестоко расправился с 95-летней пенсионеркой по указанию «девушки» из чат-бота для знакомств «Дайвинчик», сообщает Baza .

В сентябре 18-летний парень познакомился с девушкой. За аккаунтом прекрасной незнакомки скрывались злоумышленники, которые приступили к вербовке россиянина.

Они «обрабатывали» его около месяца. Затем парень по их указанию начал ездить по городам, забирать деньги у обманутых людей и переводить их на криптокошелек кураторов.

17 октября подросток приехал к 95-летней женщине. Предварительно, она тоже находилась под влиянием мошенников. Пенсионерка должна была передать юноше деньги, но в квартире их не оказалось. Тогда кураторы заставили парня жестоко избить пожилую женщину. Он выполнил их указание, но денег так и не нашел.

Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. После этого подозреваемый добрался до Архангельской области и сам сдался полиции. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшем смерть человека. Подозреваемого арестовали.

Ранее в ФСБ рассказали, что украинские спецслужбы используют чат-бот «Дайвинчик/Lео» мессенджера Telegram для вербовки российских подростков. Они заставляют их совершать поджоги и другие преступления.

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