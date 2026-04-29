Кто ответит за смерть ребенка? Адвокат пояснил, что грозит водителю трактора

Кадры с камер видеонаблюдения в Зеленограде шокировали Сеть: 12-летний мальчик за секунду оказался в эпицентре работающего механизма. Пока одни винят в случившемся опасные игры подростка, член Московской коллегии адвокатов SED LEX Антон Пивоваров объяснил РИАМО, почему за решетку может отправиться не только водитель, но и руководство коммунальной службы. Рассказываем, какие статьи УК РФ грозят ответственным за «кровавую» уборку улиц.

На опубликованном видео запечатлен роковой момент: подросток пытается запрыгнуть на движущуюся спецтехнику, но срывается. Мощная вращающаяся щетка мгновенно захватывает одежду и тело ребенка, затягивая его внутрь механизма. Спасти мальчика было невозможно — травмы оказались смертельными.

«В подобных ситуациях ключевое значение имеет соблюдение правил безопасности при эксплуатации спецтехники. Если будет установлено, что водитель допустил нарушения — например, работал в зоне, доступной для посторонних, не обеспечил контроль за происходящим или использовал технику без необходимых мер защиты, его действия могут квалифицироваться как причинение вреда по неосторожности (ст. 109 или 118 УК РФ — в зависимости от последствий)», — сказал Пивоваров.

Он добавил, что следствие также оценит, мог ли он объективно предотвратить происшествие и соблюдал ли регламенты эксплуатации.

Одновременно следствие будет оценивать действия должностных лиц, отвечающих за организацию работ и безопасность. При выявлении системных нарушений — отсутствия ограждений, контроля доступа или инструктажей — возможна квалификация по ст. 293 УК РФ (халатность). В практике по таким делам ответственность нередко носит комплексный характер и затрагивает как исполнителей, так и руководство.

