Кто оплатит переработку? Мини-свиньи упахались в антикафе Ярославля

В работе антикафе «Я Мини-Пиг» в Ярославле нашли серьезные нарушения. Животные там общались с посетителями сверх установленной нормы, сообщает « Коммерсант ».

На работу заведения на Московском проспекте пожаловалась местная жительница. В связи с этим Россельхознадзор провел проверку.

Выяснилось, что в антикафе содержатся 4 декоративные свиньи, рабочий график которых превышал допустимые нормы: контакт с посетителями длился более 3 часов в день и дольше 4 дней подряд. В помещении также не было укрытий для животных и специальных зон для кормления и отдыха. Кроме того, на мини-свинок не были оформлены ветеринарные сопроводительные сертификаты.

При этом ряд требований владелец выполнил: у свиней есть ветпаспорта с отметками о прививках от чумы, животные были чипированы и поставлены на индивидуальный учет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.