КСИР подтвердил атаку по зданию Microsoft в израильском городе Беэр-Шеве

Пресс-служба корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил Ирана) подтвердила информацию о том, что Тегеран атаковал региональный офис компании Microsoft в Беэр-Шеве в Израиле. Удар был нанесен ракетой, сообщает ТАСС .

Офис Microsoft, как заявляется, был уничтожен.

В пресс-службе КСИР отметили, что «пособничество режиму имеет последствия».

Ранее иранская ракета ударила по парковке рядом с региональной штаб-квартирой Microsoft в израильской Беэр-Шеве. Тем не менее разрушения были серьезными. Были выведены из строя шесть машин. Повреждено остекление здания. Пострадали не менее 18 человек.