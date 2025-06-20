Ракетный обстрел Беэр-Шевы повредил штаб-квартиру Microsoft
Иран нанес ракетный удар по офису Microsoft в Израиле
В ходе утреннего ракетного обстрела Израиля одна из иранских ракет поразила территорию возле офиса Microsoft в Беэр-Шеве, сообщает Telegram-канал SHOT.
Попадание пришлось на парковку у штаб-квартиры компании, что привело к значительным разрушениям.
В результате прямого попадания полностью уничтожено шесть автомобилей. Ударной волной повреждено остекление здания.
В Microsoft пока не комментируют инцидент.
Ранее сообщалось о падении иранской ракеты на юге Израиля.