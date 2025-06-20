Иранская ракета упала в южных районах Израиля

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Как сообщает Al Jazeera со ссылкой на израильские военные источники, запуск был осуществлен с территории Исламской Республики.

Армия обороны Израиля оперативно зафиксировала пуск и активировала систему гражданской обороны.

В нескольких населенных пунктах южных районов страны прозвучали сирены воздушной тревоги, предупреждающие население о ракетной угрозе.

Системы противоракетной обороны «Железный купол» были приведены в состояние повышенной готовности, однако по предварительным данным, хотя бы одна ракета преодолела систему ПВО.