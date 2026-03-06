КСИР: Иран нанес удар возмездия за атаку на школу в Минабе

Иранские войска атаковали военные объекты США и Израиля. В КСИР заявили, что это был удар возмездия за атаку на школу в Минабе, сообщает РИА Новости .

Объекты США и Израиля подверглись ударам со стороны Ирана 6 марта. В КСИР заявили, что в огне оказались цели, «протянувшиеся от Персидского залива до Тель-Авива».

В том числе запуск иранских ракет был осуществлен по израильскому аэропорту Бен-Гурион и военным центрам в Хайфе.

В КСИР отметили, что удары по объектам США и Израиля были нанесены «в знак мести за расправу над детьми в школе Минаба». В ходе операции Иран применил гиперзвуковые ракеты «Хейбар» и новейшие сверхтяжелые баллистические ракеты средней дальности «Хоррамшахр-4».

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. Один из их ударов пришелся по школе для девочек «Шаджаре Тайебе» в округе Минаб. Погиб 171 человек.

