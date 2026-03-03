171 могила: похороны школьниц в Иране — фото

сегодня в 12:15

В Иране похоронили 171 школьницу, убитую ударами армий США и Израиля

В Иране похоронили 171 школьницу, которые были убиты во время ударов армий США и Израиля по учебному учреждению на юге государства. На процессию пришло множество местных жителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Американские и израильские военные, по версии властей Ирана, нанесли удар по школе для девочек «Шаджаре Тайебе» в округе Минаб провинции Хормозган 28 февраля — в первый день военных действий.

Глава МИД исламской страны Аббас Аракчи заявил, что погибшими оказались 171 школьница. Также были убиты и преподаватели.

Утром 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали атаковать объекты в Иране. Погибли гражданские лица, была разрушена некоторая инфраструктура. Иран нанес ответный удар по Израилю и военных базах США в странах Ближнего Востока.

