Крыша завода электрокаров Evolute рухнула из-за снега в Липецкой области

сегодня в 14:32

На заводе компании «Моторинвест» в Липецкой области, где производят электромобили и гибриды Evolute, произошло обрушение крыши, сообщает SHOT .

Предварительно, конструкция рухнула под тяжестью снега. Под завалами могут находиться сотрудники завода.

Точное количество людей, оказавшихся в ловушке, на данный момент неизвестно. Экстренные службы уже работают на месте обрушения.

На данном заводе с 2022 года осуществляется производство электрокаров Evolute. Ранее там выпускали автомобили Great Wall Hover и Changan CS35.

Также в четверг в Москве обрушилась кровля катка на площади 2 тыс. квадратных метров. В момент происшествия людей там не было.

