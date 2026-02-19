В Москве рухнула кровля катка: площадь обрушения достигла 2 тыс «квадратов»

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

В Москве произошло обрушение крыши здания, где располагается каток, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Инцидент произошел в здании на Днепропетровской улице. Площадь обрушения составила 2 тыс. квадратных метров.

Как сообщили представители охраны объекта, в момент происшествия людей на катке не было.

В Московском регионе идет сильный снегопад. Ранее из-за непогоды в районе Строгино перестали ходить трамваи.

