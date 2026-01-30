сегодня в 20:40

Крыша парковки рухнула из-за снега в посольстве КНДР в Москве

Отмечается, что в посольстве на Мосфильмовской улице рухнула крыша парковки. Обрушение произошло из-за снега.

Металлический навес упал на 10 дипломатических машин.

На месте происшествия работают спасатели.

Между тем жителей Москвы и Подмосковья предупредили, что до вечера 3 февраля в Московском регионе ожидаются аномальные холода. В связи с этим был введен «оранжевый» уровень погодной опасности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.