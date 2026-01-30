Крыша парковки рухнула из-за снега в посольстве КНДР в Москве
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Парковка посольства КНДР в Москве пострадала из-за непогоды, сообщает Mash.
Отмечается, что в посольстве на Мосфильмовской улице рухнула крыша парковки. Обрушение произошло из-за снега.
Металлический навес упал на 10 дипломатических машин.
На месте происшествия работают спасатели.
Между тем жителей Москвы и Подмосковья предупредили, что до вечера 3 февраля в Московском регионе ожидаются аномальные холода. В связи с этим был введен «оранжевый» уровень погодной опасности.
