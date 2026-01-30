Введен «оранжевый» уровень: Москву и Подмосковье скуют аномальные морозы

Жителей столицы и Подмосковья предупредили, что до вечера 3 февраля в Московском регионе ожидаются аномальные холода, в связи с чем был введен «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В Москве до 23 часов 3 февраля будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Нормальная температура для региона в конце января составляет минус 6-8 градусов.

В Подмосковье ожидается аналогичная ситуация. «Оранжевый» уровень погодной опасности, как и в столице, будет действовать до 23 часов 3 февраля. Среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 7-12 градусов.

В связи с этим пешеходам рекомендуют тепло одеваться и без особой необходимости не покидать жилье. На улице следует быть внимательными к детям и пожилым людям. Автомобилистов просят не нарушать правил дорожного движения и следить за тем, чтобы в салонах автомобилей было все необходимое для того, чтобы согреться в случае непредвиденной ситуации. В экстренных случаях можно обратиться за помощью по короткому номеру с мобильного телефона 112.

«Оранжевый» уровень погодной опасности вводят, когда имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Ранее сообщалось, что в Москве по итогам последних суток высота сугробов достигла рекордной отметки этой зимой — 61 см.

