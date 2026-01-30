Рекорд побит: сугробы в Москве достигли 61 сантиметра

Согласно данным метеостанции ВДНХ, высота сугробов составила 61 сантиметр. Показатель оказался самым высоким с начала зимы. Это также новый суточный рекорд по высоте сугробов для 30 января в Москве — прошлое достижение оказалось на один сантиметр ниже. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

Рекорд держался с 1994 года.

На иных метеостанциях снега оказалось еще больше. В Тушине снежный покров дошел до показателя 63 сантиметра. В центре Москвы, на Балчуге, высота осадков составила 69 сантиметров. Это наиболее высокий показатель в регионе.

В столицу России пришли афанасьевские морозы. Минимум прошлой ночи оказался на уровне -17,6 градуса.

В Можайске в Московской области температура упала до -20,2 градуса. В Волоколамске она оказалась на уровне -21,1.

