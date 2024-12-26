Крым может ввести режим ЧС федерального уровня из-за разлива мазута

сегодня в 12:32

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил о том, что в регионе возможно введение режима ЧС федерального уровня из-за разлива мазута, сообщает «Царьград» .

В Черном море произошел разлив мазута вследствие аварии с танкерами, что может стать основанием для введения режима чрезвычайной ситуации на федеральном уровне.

В связи с негативными последствиями разлива мазута в Черном море, случившегося из-за ЧП с танкерами, обсуждается возможность введения режима ЧС на федеральном уровне, подчеркнул Аксенов.

Между тем стало известно, что в Черном море собрали 25 тонн нефтеводяной смеси после ЧП с танкерами.