сегодня в 15:38

Крупный пожар в автотехцентре в подмосковном Подольске локализовали

Масштабный пожар в автотехцентре на Большой Серпуховской улице в подмосковном Подольске локализовали. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.