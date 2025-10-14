Крупный пожар в автотехцентре в подмосковном Подольске локализовали
Фото - © Telegram-канал "Москва с огоньком"
Масштабный пожар в автотехцентре на Большой Серпуховской улице в подмосковном Подольске локализовали. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Пожар локализовали в 14:51. На месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб.
Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Данных о пострадавших нет.
Ранее произошел пожар в офисном здании в Бумажном проезде в Москве. Там находится большое количество редакций СМИ.
