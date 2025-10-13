сегодня в 13:16

Пожар в здании на Бумажном проезде в Москве ликвидирован

Возгорание в офисном здании на Бумажном проезде, где расположено множество редакций СМИ, ликвидировано, сообщает столичный главк МЧС.

Пожар в здании на Бумажном проезде произошел днем в понедельник. Дым шел с 7 этажа, была проведена эвакуация людей. Часть из них вышла из здания самостоятельно.

«Происходило загорание личных вещей и мебели на площади 3 квадратных метра. Принятыми оперативными мерами загорание полностью ликвидировано», — сообщили в МЧС.

На месте ЧП работали 88 специалистов и 23 единицы техники московского пожарно-спасательного гарнизона.

