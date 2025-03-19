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Крупный пожар произошел в районе Ленинградского шоссе в Химках

В городском округе Химки неподалеку от Ленинградского шоссе произошло возгорание, сообщает «Осторожно, Москва» .

Из разных районов Химок виден черный густой дым. Пока неизвестно, что именно горит и есть ли пострадавшие в ЧП.

Судя по видео, с места происшествия высоко в небо поднимается густой серый дым. Рядом находится много зданий и деревьев.

Ранее пожар произошел на нефтебазе в районе станицы Кавказской в Краснодарском крае. Его площадь составила 1,7 тыс. «квадратов».