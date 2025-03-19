Крупный пожар произошел в районе Ленинградского шоссе в Химках
Фото - © Телеграм-канал «Осторожно, Москва»
В городском округе Химки неподалеку от Ленинградского шоссе произошло возгорание, сообщает «Осторожно, Москва».
Из разных районов Химок виден черный густой дым. Пока неизвестно, что именно горит и есть ли пострадавшие в ЧП.
Судя по видео, с места происшествия высоко в небо поднимается густой серый дым. Рядом находится много зданий и деревьев.
Ранее пожар произошел на нефтебазе в районе станицы Кавказской в Краснодарском крае. Его площадь составила 1,7 тыс. «квадратов».