Крупный пожар произошел на пилораме в Калужской области
В Калуге потушили возгорание на складе пилорамы площадью более 1,5 тыс кв м
Фото - © Главное управление МЧС России по Калужской области
Пожарной-спасательные подразделение потушили крупный пожар на складе пилорамы в Калуге. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м., сообщает пресс-служба МЧС России.
Сообщение о возгорании на пилораме на Тарусинской улице в Калуге поступило в субботу днем. Площадь составила около 1,5 тыс. «квадратов».
В 15:48 сотрудники МЧС полностью потушили пожар. Информации о пострадавших нет.
На месте ЧП работали 49 специалистов и 16 единиц спецтехники.
Ранее крупный пожар произошел на кукурузном поле в Эртильском районе Воронежской области. Площадь поля составляет около 100 га, площадь пожара составила почти 2-3 га.