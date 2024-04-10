Мощный пожар вспыхнул на кукурузном поле под Воронежем
Крупный пожар произошел на кукурузном поле в Эртильском районе Воронежской области, сообщает Telegram-канал ГУ МЧС России по региону.
«На данный момент местные подразделения пожарной охраны принимают меры по ликвидации огня, горение ничему не угрожает, угрозы распространения нет», — сказано в сообщении.
Площадь поля составляет порядка 100 гектаров. Пожар занял около двух-трех гектаров.
Специалисты МЧС начали устанавливать виновных в случившемся.