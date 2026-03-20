Крупный пожар на рынке в Подмосковье локализовали

Крупный пожар на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске локализовали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

На опубликованной записи видно, что пострадал ряд зданий. Они полностью выгорели.

От места пожара все еще идет белый дым. На месте работают сотрудники МЧС.

Пожар на строительном рынке в поселке городского типа Андреевка в г. о. Солнечногорск произошел днем 20 марта. Он охватил площадь почти пять тыс. «квадратов» и перебросился на стоящий рядом торговый центр.

