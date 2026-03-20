Пожар на строительном рынке Солнечногорска перекинулся на соседний ТЦ

Крупный пожар на рынке в поселке городского типа Андреевка в городском округе Солнечногорск Подмосковья разрастается. Огонь перебросился на стоящий рядом торговый центр, сообщает РИА Новости .

Солнечногорская городская прокуратура следит за выяснением причин крупного возгорания на строительном рынке в Андреевке. Звонок о пожаре поступил в 13:20, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Пожар охватил площадь примерно 5 тыс. «квадратов». Возгорание тушат.

Информация о пострадавших не поступала. Будет проведена пожарно-техническая экспертиза.

На опубликованном видео горят несколько строений на территории рынка. Пожар тушат.

