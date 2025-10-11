Крупный криптоинвестор Украины совершил самоубийство из-за финансовых трудностей

В Киеве в салоне собственной машины нашли тело 32-летнего крупного криптоинвестора Константина Ганича, более известного как Kudo. Предварительно известно, что мужчина не выдержал давления после вымогательства местной полиции и свел счеты с жизнью, сообщает «Политика Страны» .

«Предварительно установлено, что погибший — предприниматель и блогер, деятельность которого была связана с криптовалютой. Накануне смерти мужчина сообщал близким о подавленном состоянии из-за финансовых трудностей, а также отправил им прощальное сообщение», — заявили в украинской полиции.

По факту случившегося возбудили уголовное дело с пометкой «самоубийство». Предполагается, что причиной смерти стал суицид, вызванный крахом глобального рынка криптовалют. При этом полиция опровергает сообщения о вымогательствах.

Экономическая конфронтация между США и Китаем, обострившаяся этой ночью, привела к падению котировок многих ведущих американских корпораций и обвалу практически всех криптовалютных активов. Биткоин обвалился до отметки 104 тыс. долларов, крипторынок потерял 10 млрд, а американский фондовый рынок — 1,65 трлн долларов.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп «сломал» криптовалютный рынок, заявив о новых пошлинах для Китая.

