Крупный автосервис загорелся в Подмосковье

сегодня в 15:21

Крупный автосервис загорелся в подмосковном Подольске. Об этом ТАСС рассказали в областном главке МЧС России.

Площадь возгорания составляет 600 квадратных метров. Никто не пострадал.

Ранее произошел пожар в здании в Бумажном проезде в Москве. Там работает большое количество редакций средств массовой информации.

Загорелись предметы и мебель. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Пожар тушили 88 человек. Задействовали 23 единицы техники.

