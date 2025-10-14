Крупный автосервис загорелся в Подмосковье
Фото - © Telegram-канал "МК: срочные новости"
Крупный автосервис загорелся в подмосковном Подольске. Об этом ТАСС рассказали в областном главке МЧС России.
Площадь возгорания составляет 600 квадратных метров. Никто не пострадал.
Ранее произошел пожар в здании в Бумажном проезде в Москве. Там работает большое количество редакций средств массовой информации.
Загорелись предметы и мебель. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Пожар тушили 88 человек. Задействовали 23 единицы техники.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.