Крупное ДТП на Ленинградском шоссе в Солнечногорске: столкнулись две легковушки

В центре Солнечногорска столкнулись два легковых автомобиля
Происшествия

Крупное ДТП произошло в Солнечногорске. В центре города на Ленинградском шоссе столкнулись два легковых автомобиля, сообщает 360.ru.

На данный момент движение в сторону Московской области затруднено. Автомобилистам рекомендуют выбирать объездные пути.

Пока информации о причинах произошедшего и пострадавших не поступало.

Ранее на трассе М-12 в Подмосковье перевернулась фура. Большегруз перекрыл часть дороги в сторону столицы.