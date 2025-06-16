Крупное ДТП на Ленинградском шоссе в Солнечногорске: столкнулись две легковушки

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В центре Солнечногорска столкнулись два легковых автомобиля

Крупное ДТП произошло в Солнечногорске. В центре города на Ленинградском шоссе столкнулись два легковых автомобиля, сообщает 360.ru .

На данный момент движение в сторону Московской области затруднено. Автомобилистам рекомендуют выбирать объездные пути.

Пока информации о причинах произошедшего и пострадавших не поступало.

Ранее на трассе М-12 в Подмосковье перевернулась фура. Большегруз перекрыл часть дороги в сторону столицы.