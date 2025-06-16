Крупное ДТП на Ленинградском шоссе в Солнечногорске: столкнулись две легковушки
В центре Солнечногорска столкнулись два легковых автомобиля
Крупное ДТП произошло в Солнечногорске. В центре города на Ленинградском шоссе столкнулись два легковых автомобиля, сообщает 360.ru.
На данный момент движение в сторону Московской области затруднено. Автомобилистам рекомендуют выбирать объездные пути.
Пока информации о причинах произошедшего и пострадавших не поступало.
Ранее на трассе М-12 в Подмосковье перевернулась фура. Большегруз перекрыл часть дороги в сторону столицы.