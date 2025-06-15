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Фура перевернулась и перекрыла дорогу на трассе М-12 в Подмосковье

На трассе М-12 в Подмосковье перевернулась фура. Большегруз перекрыл часть дороги в сторону столицы, сообщает «Осторожно, Москва» .

В Сеть попали кадры с места ДТП. На видео видно, что грузовик лежит на боку, практически полностью перегородив несколько полос.

Из-за аварии движение транспорта на участке трассы сильно ограничено. На месте уже начали работать сотрудники МЧС и Госавтоинспекции.

Сведения о пострадавших отсутствуют. Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее в субботу ДТП с участием трех автомобилей произошло на внутренней стороне Северо-Восточной хорды в столице. В результате два грузовика превратили Infiniti в груду металла.