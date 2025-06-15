сегодня в 18:45

Видео: два грузовика превратили Infiniti в груду металла в Москве

На скоростном диаметре в столице два грузовика смяли легковой автомобиль Infiniti, сообщает «112» .

Судя по снятому на месте ДТП видео, машина сильно покорежена, она практически сплющилась.

Также в иномарке оказались зажаты двое пострадавших. Спасатели доставали людей при помощи специнструмента. На дороге после аварии разлилось топливо, но обошлось без возгорания.

На месте ДТП работают экстренные службы и полицейские.

ДТП с участием трех автомобилей произошло на внутренней стороне Северо-Восточной хорды.