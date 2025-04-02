Криптомошенники обманули риелтора во время продажи дома Насти Ивлеевой

48-летняя риелтор из Москвы Наталья потеряла 1 млн рублей, попавшись на уловки криптомошенников. В это время она пыталась продать дом, принадлежащий скандальной блогерше Насте Ивлеевой, сообщает Mash .

Все началось с заманчивого предложения от человека, представившегося Эриком Вильямом Смитом. Мужчина написал в личные сообщения специалисту и попросил подобрать ему элитный загородный дом с бюджетом до 200 млн рублей. Смит пообещал риелтору 1% от суммы сделки в случае успеха.

Среди предложенных мужчине вариантов была дача Ивлеевой. Месяц ушел на переговоры, но, когда дело дошло до предоплаты, клиент неожиданно заявил, что все его средства — в криптовалюте. Он убедил риелтора, что для сделки необходимо создать криптокошелек и положить на него 10 тыс. долларов для активации.

После неудачных попыток Натальи выполнить эти требования — биржа блокировала операции — мошенник предложил «обходной путь». Нужно было перевести деньги на карту его знакомой, которая якобы сама совершит все операции. Как только риелтор отправила средства, Смит перестал выходить на связь.

Осознав, что стала жертвой аферы, Наталья обратилась в полицию. Сейчас идет расследование этого случая.