Криминальная драма в Прокопьевске: похищены породистые нубийские козы

В Прокопьевске разыгралась криминальная драма с пропажей породистых нубийских коз. Их хозяйка, 64-летняя женщина, забеспокоилась и обратилась в полицию, гадая, куда делись ее ушастые любимицы. Она оценила ущерб в немалую сумму, поскольку животные были особенными — редкой породы, стоящей бешеных денег. И это оказалось не просто похищение, а настоящие семейные перипетии, сообщает Сiбдепо .

Сыщики распутали эту интригу молниеносно, не дав похитителю растратить награбленное. Преступником оказался зять владелицы. Близкие связи не остановили его от опустошения сарая свекрови, пока она спала.

Проявив смекалку, он оперативно организовал распродажу. Причем мужчина не только нашел покупателей украденного скота, но и помог клиентам упаковать несчастных животных в багажник машины. Вырученные средства он без промедления пустил на приобретение спиртного в местном магазине.

Теперь этому предприимчивому члену семьи вместо семейного одобрения грозит уголовная ответственность с возможным сроком до пяти лет. А правоохранители тем временем взялись за поиск исчезнувших нубиек, чтобы доставить их обратно в привычный сарай.

