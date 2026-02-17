Кричал о помощи из окна: ребенок едва не погиб при пожаре в Москве

В результате пожара в квартире на востоке Москвы погиб домашний котенок и едва не лишился жизни 11-летний мальчик. Ребенок кричал о помощи из окна, сообщает РЕН ТВ .

Пожар произошел на четвертом этаже дома в Напольном проезде в районе Новогиреево. В Сети появились кадры с места происшествия, на которых видно, как сильный огонь охватил квартиру. Из окон клубился черный дым.

В загоревшейся квартире находился 11-летний мальчик. Он не мог выбраться, так как дверь была закрыта снаружи. Ребенку пришлось кричать из окна и звать на помощь родителей.

По словам владельцев квартиры, в пожаре виноват старый телефон, оставленный на зарядке. В какой-то момент он загорелся. При этом в квартире было много книг, что могло ускорить распространение пламени.

Пожар охватил также пятый и шестой этажи. В результате возгорания погиб котенок.

Ранее в Череповце в многоквартирном доме произошли хлопок газа и пожар. В результате один человек погиб и еще один пострадал.

