Газ взорвался в многоэтажке в Череповце, есть погибший и пострадавший

сегодня в 10:11

Один человек погиб и один пострадал при хлопке газа в доме в Череповце

В Череповце в многоквартирном доме произошли хлопок газа и пожар. В результате один человек погиб и еще один пострадал, сообщил в своем Telegram-канале мэр Роман Маслов.

Инцидент произошел в доме № 29 по улице Гоголя. 17 февраля в 6:44 в экстренные службы поступил сигнал о возгорании в одной из квартир. На место отправились спасательные службы.

Открытое горение было локализовано и ликвидировано. Спасены 11 человек.

Во время первичного обследования выяснилось, что в доме произошел хлопок газа. При этом очаг возгорания находился не на кухне. В 10 квартирах отключен газовый стояк.

На место инцидента направлена испытательная пожарная лаборатория из Вологды. Ей предстоит установить точную причину произошедшего.

