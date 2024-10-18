Краснодарский блогер бил животных и унижал людей на видео

22-летний блогер из Краснодара нашел себе веселое, по его мнению, занятие. Мужчина бил животных и унижал прохожих, записывая процесс на видео, сообщает 360.ru .

Краснодарский блогер издевался над людьми, оскорблял их. На опубликованных кадрах видно, как мужчина на автомобиле останавливается возле дворника и начинает унижать его.

На других кадрах он подзывает к себе собаку на улице и бьет ее ладонью. При этом на переднем сиденье в автомобиле рядом с блогером сидит его породистый пес.

Мужчину задержали и составили административный протокол о мелком хулиганстве. Его обязали выплатить штраф 40 тыс. рублей. При этом сам блогер заявляет, что своими роликами «помогает», кому и как — никто не понял.

В СМИ сообщили, что ранее блогера уже привлекали к ответственности за подобные действия. Тогда ему пришлось извиняться на камеру.

Ранее в столице блогер из Чечни решил заработать на хайпе. Он выходил на улицу, оскорблял девушек, все это снимал на видео и выкладывал ролики в Сети.