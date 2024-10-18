«Давай сфоткаемся за 50 рублей»: чеченский блогер унижал москвичек на видео

В столице блогер из Чечни решил заработать на хайпе. Он выходил на улицу, оскорблял девушек, все это снимал на видео и выкладывал ролики в Сети, сообщает Runews24.ru .

Своими жертвами блогер выбирал одиноких девушек на улице. Он подходил к ним и начинал издеваться. Так, чеченец оскорблял женщин, придирался к их внешности и намекал на секс.

На одном из видеороликов хулиган активно пристает к незнакомке — он сыплет непристойностями, а также предлагает пройти с ним. Девушка смущена и старается поскорее уйти от нахала. При этом инцидент произошел рано утром, когда на улице никого не было.

Другой жертвой злоумышленника стала женщина в русском национальном костюме.

«Какая ты некрасивая! Давай сфоткаемся. За 100, лучше за 50 рублей!» — говорил ей блогер.

Выложенные в Сеть видеоролики принесли блогеру не деньги, а возмущение пользователей. Многие пользователи спрашивали, почему мужчина ведет себя так позорно, а также отметили, что «смельчак» может цепляться только к одиноким девушкам.

Автора унизительных видео быстро вычислили — им оказался чеченец Висхан Атаев. После того, как его имя прозвучало в Сети, он удалил из аккаунта все вложенные ролики.