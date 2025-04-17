Коц назвал Шамарина «генералом-оборотнем» и обвинил в провалах со связью на СВО

Приговоренный к 7 годам колонии за взятки экс-замначальника Генштаба ВС РФ Вадим Шамарин — это «генерал-оборотень», который получил «очень мягкий приговор» по меркам военного времени, заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, в том числе из-за бывшего военаначальника в российской армии были проблемы со связью.

Журналист заявил, что для российских военных вопрос связи на СВО «всегда стоял особенно остро».

«Во многом, „благодаря“ Шамарину, наши военнослужащие повсеместно перешли на китайские „Баофенги“. Отечественных аналогов просто не было», — написал Коц, добавив, что управлять армией становится невозможно, если нет качественно налаженной связи.

Вадим Шамарин, экс-замначальника Генштаба — бывший начальник Главного управления связи ВС РФ, приговорен Московским гарнизонным военным судом к 7 годам колонии строгого режима. Экс-замглавы Генштаба признали виновным в получении двух взяток на 36 млн рублей. По словам адвоката Шамарина Владимира Шелупахина, его подзащитного также лишили воинского звания и запретили заниматься госслужбой на протяжении 7 лет.

Защита Шамарина заявила, что не будет обжаловать приговор экс-замначальника Генштаба.