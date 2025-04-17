Экс-замначальника Генштаба Шамарина лишили звания и посадили на 7 лет

Экс-замначальника Генштаба — бывший начальник Главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин приговорен к 7 годам колонии строгого режима и лишен звания. Московский гарнизонный военный суд признал фигуранта виновным в получении двух особо крупных взяток, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Владимир Шелупахин.

«По совокупности Шамарину назначено семь лет колонии строгого режима, запрет госслужбы на семь лет, он лишен воинского звания», — сказал защитник.

Ранее Шамарин признал вину в совершении преступления по части 6 статьи 290 УК (получение взятки) и заключил сделку со следствием.

Правоохранители устанавливали, что в 2019–2023 года Шамарин получил взятки на 36 млн рублей от руководителей пермского телефонного завода «Телта». В обмен на незаконное вознаграждение тогдашний генерал должен был поспособствовать увеличению стоимости и масштабов поставляемой продукции при выполнении гособоронзаказа.

Шамарина задержали в мае 2024 года. Тогда же его отстранили от должности и вывели за штат Минобороны.

16 апреля гособвинение запрашивало для Шамарина лишение свободы на 12 лет и штраф в 107 млн рублей. В ходе прений также просили лишить экс-замглавы Генштаба звания и государственных наград.