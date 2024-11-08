Кошмарившего бабушек в Орехово-Зуеве мужчину ждет уголовное наказание

ГСУ СК России по Московской области открыло уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ — «хулиганство, совершенное с применением насилия» против мужчины, который набросился на пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба силовой структуры.

В социальных сетях была опубликована новость о том, что рядом с многоэтажкой в городе Орехово-Зуево правонарушитель атаковал пенсионерку. В результате нападения у нее появились телесные повреждения. Также в посте говорилось о том, что неадекват уже запугивал другую женщину.

На опубликованном в соцсетях видео мужчина бьет пенсионерку и ее собаку. Причиной стало то, что женщина кормит кошек у подъезда.

До этого мужчина уже доставлял неудобства другой пожилой. На него написала заявление 55-летняя женщина. Он звонил ей по телефону и обещал расправиться за то, что та топит баню в своем доме.

Ранее двое мужчин устроили стрельбу в подмосковном Пушкине. Их задержали при участии СОБР.