Кошелек помог раскрыть убийство женщины в элитном коттеджном поселке Подмосковья

62-летняя Татьяна Б. в ноябре была найдена мертвой в своем доме в элитном коттеджном поселке под Истрой. Невестка не смогла до нее дозвониться, приехала с другом к женщине, но обнаружила полный беспорядок и тело хозяйки. Стали известны подробности происшествия, сообщает kp.ru .

Пропали ювелирные украшения, что могло свидетельствовать о грабеже, но правоохранительные органы заподозрили более сложные мотивы, связанные с сыном Татьяны. Они начали проверять возможные связи и врагов семьи, однако следы приводили в никуда.

С начала декабря в округе началась серия жестоких нападений на продуктовые супермаркеты. Первое происшествие зарегистрировали 13 декабря: женщина, закрывавшая «Пятерочку», была атакована злоумышленником с металлической трубкой, которой ее избили. Из магазина были похищены более 630 тыс. рублей, оставленных в сейфе.

Второе нападение произошло 25 января в круглосуточном магазине — на этот раз напали двое мужчин с топориками. Здесь кассир успела увернуться и сбежать, а преступники не нашли деньги, так как выручка была забрана ранее.

Самое жестокое нападение случилось 8 февраля, когда четверо злоумышленников ожидали закрытия «Пятерочки» в Новопетровском. Они напали на Сергея П., мужа директора магазина, избили его, а затем стали атаковать кассира Людмилу. В результате она скончалась от полученных травм, а супруги остались живы, но долго восстанавливались. Грабители забрали 71 700 рублей.

Четыре гражданина Таджикистана, среди которых организатор Назиркул Б., были задержаны после нападения на магазин «Пятерочка». Организатор заявил, что нападение произошло спонтанно из-за работы и недоплаченной зарплаты, однако следствие не поверило в его версии. Подсудимые получили сроки от 9 до 16 лет в колонии строгого режима.

В расследовании убийства Татьяны Д. ключевую роль сыграли биологические следы, найденные на ее кошельке, который был оставлен на месте преступления. ДНК совпало с образцами подозреваемых в других преступлениях, что привело к Зафару Х. Он отрицал свою вину, несмотря на доказательства, подтверждающие его присутствие на месте убийства.

Следствие установило, что Зафар, испытывая финансовые трудности, спланировал ограбление пенсионерки, пригласив своего знакомого Хабибулло М. Они договорились лишь испугать женщину, но нападение переросло в насилие. Преступник жестоко избил жертву, а потом задушил ее, когда она оказала сопротивление. После этого подельники обыскали дом, забрали деньги и украшения.

Суд признал Зафара виновным в убийстве и грабежах, приговорив его к 22 годам тюрьмы, а Хабибулло — к 18 годам. Сын погибшей также выиграл судебный процесс о компенсации и получил право быть уведомленным о ходе дела убийц своей матери.