Корабль Содома: на яхте Эпштейна убивали и пожирали младенцев

В файлах Эпштейна обнаружили сведения о жертвоприношениях и поедании младенцев

В рассекреченных файлах скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна найдены шокирующие подробности про то, как на его роскошной яхте устраивали ритуальные жертвоприношения, а также расчленяли и поедали младенцев, сообщает РЕН ТВ .

Неназванный очевидец рассказал, что попал на судно финансиста и стал жертвой зверств, которые там происходили. По его словам, на яхте «темнокожие мужчины насиловали белокожих женщин до кровотечения».

Кроме того, там происходили ритуальные жертвоприношения. По словам очевидца, его выбрали в качестве жертвы. В ходе ритуала его ступни рассекли ятаганом, но шрамов не осталось.

По словам жертвы, на яхте «убивали младенцев, а затем расчленяли, из них извлекали кишки, а фекалии поедали». Также очевидец рассказал, что был изнасилован бывшим американским президентом Джорджем Бушем.

После того, как были обнародованы документы, касающиеся Эпштейна, пользователи Сети вспомнили о случае с мексиканской моделью Габриэллой Рико Хименес. В 2009 году девушка сбежала с вечеринки соратников финансиста и после этого она прилюдно закричала: «Они едят людей!».

Модель тогда задержали полицейские и после этого она бесследно исчезла.

Ранее пользователи Сети заявили, что президент США Дональд Трамп мог иметь отношение к изнасилованию 13-летней девочки по делу Эпштейна. Но Минюст Штатов назвал эти сообщения «ложными».

