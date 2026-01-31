Минюст США назвал «ложным» компромат на Трампа о сексуальном преступлении

Министерство юстиции США отвергло как «необоснованные и лживые» заявления о связи президента США Дональда Трампа с преступлениями сексуального характера, связанными с делом финансиста Джеффри Эпштейна, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Times.

В опубликованных материалах имя Трампа встречается более чем 3000 раз, включая свидетельские показания, относящиеся к незаконным действиям сексуального характера, направленным против несовершеннолетних.

«Чтобы внести ясность, эти утверждения безосновательны и ложны, и если бы в них была хоть капля правдоподобности, их бы уже давно использовали против президента Трампа», — говорится в заявлении ведомства.

Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. Обвинение утверждало, что в период с 2002 по 2005 год он организовывал посещения своего особняка на Манхэттене для десятков несовершеннолетних девушек, самой юной из которых было всего 14 лет.

В круг его общения входило множество влиятельных лиц, включая действующих и отставных чиновников из разных стран, крупные бизнесмены и знаменитости. Уголовное дело против финансиста в США было закрыто после его самоубийства в тюрьме в августе 2019 года. Среди его знакомых числились, в частности, 42-й президент США Билл Клинтон и действующий глава государства Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп может быть причастным к изнасилованию 13-летней девочки по делу Эпштейна. Опубликованные документы были удалены спустя полтора часа.

