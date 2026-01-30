Трампа связывают с изнасилованием 13-летней девочки по делу Эпштейна

В выложенных документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна американского президента Дональда Трампа связывают с изнасилованием 13-летней девочки, а Билла Гейтса — с просьбами скрыть венерическое заболевание, сообщает Mash .

Отмечается, что опубликованные документы были удалены спустя полтора часа.

Имя Трампа в этих файлах упоминается более 3 тыс. раз. В показаниях сообщается о возможном участии в секс-вечеринках в Мар-а-Лаго и эпизоде с несовершеннолетней.

В тех же материалах упоминается имя Билла Гейтса. В записке Эпштейна от 2013 года говорится, что основатель Microsoft якобы просил удалить информацию о его венерических заболеваниях, полученных от «русских девушек», и передать ему антибиотики, чтобы он мог незаметно дать их своей жене Мелинде.

Ранее демократы обвинили администрацию Трампа по делу Эпштейна. Они обратили внимание, что с публичного портала Министерства юстиции США менее чем через день после размещения исчезли как минимум 16 файлов о финансисте.

