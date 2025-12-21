Демократы обвинили администрацию Трампа по делу Эпштейна

С публичного портала Министерства юстиции США менее чем через день после размещения исчезли как минимум 16 файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает РБК .

На удаление обратили внимание Associated Press и демократы из комитета по надзору Палаты представителей. В заявлении демократов произошедшее было названо попыткой Белого дома «скрыть правду», и они потребовали полной прозрачности.

Среди удаленных материалов были изображения картин с обнаженными женщинами, а также фото, на котором среди разложенных снимков в ящике видно изображение Дональда Трампа, Эпштейна, Мелании Трамп и сообщницы Эпштейна Гислейн Максвелл. Минюст не пояснил причины удаления файлов и не ответил на запрос AP о комментарии.

Ранее ведомство обещало публиковать документы поэтапно, ссылаясь на необходимость защиты персональных данных. AP отмечает, что масштабная публикация десятков тысяч страниц дала мало новой информации, поскольку ключевые материалы — интервью ФБР с пострадавшими и внутренние меморандумы — отсутствуют, а многие файлы сильно отредактированы.

Эпштейн, обвиненный в торговле людьми, покончил с собой в тюрьме в 2019 году, а его сообщница Гислейн Максвелл отбывает 20-летний срок.

