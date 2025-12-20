В американском Конгрессе возмутились неполным досье Эпштейна

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа скрыла значительное количество материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, что противоречит федеральному закону о свободе информации и публичным обещаниям прозрачности.

Как выяснило РИА Новости, изучив опубликованный массив данных, многие фотографии и документы оказались полностью или частично скрытыми — зачеркнутыми черными квадратами.

Согласно действующему законодательству, министерство юстиции США обязано письменно обосновать каждый случай неразглашения, опубликовать эти обоснования в федеральном реестре и представить их Конгрессу. Однако на данный момент подобные правовые обоснования предоставлены не были.

Недостаток прозрачности уже вызвал резкую критику со стороны демократов. Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер привел в пример один из документов, все 119 страниц которого были полностью скрыты от общественности, и потребовал от Министерства юстиции немедленно дать этому объяснения.

