Консьерж заявил, что камеры не работали в день гибели Кунгурова

В день гибели оперного певца Евгения Кунгурова камеры у входа в ЖК не работали

В день гибели оперного певца Евгения Кунгурова камеры у входа в жилой комплекс не работали, сообщил консьерж. Момент падения зафиксировала камера у автомойки напротив дома, передает RT .

Консьерж жилого комплекса рассказал, что в день трагедии обе камеры, направленные на входную группу, были отключены.

«В день гибели (ред. — Евгения Кунгурова) обе камеры, закрывающие входную группу, не работали», — поделился он.

По его словам, момент падения попал только на камеру видеонаблюдения, установленную напротив автомойки рядом с домом.

«Мы даже не знали, что там есть камера. Я не знаю, у кого там осталась запись эта. Просто у меня там девчонка работает — она пришла и мне показала этот момент», — добавил консьерж.

Он также сообщил, что утром к артисту приезжали жена и теща, посторонних у квартиры не было.

Заслуженный артист России Евгений Кунгуров скончался 8 апреля 2024 года на 41-м году жизни. Тело певца нашли под окнами дома на Зоологической улице. Спустя два года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. Отец исполнителя считает, что сына могли убить.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.