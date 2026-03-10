Кони дохнут: под Волгоградом владелицу лошадей обвинили в сокрытии эпидемии

В Волжском анонимный заявитель обвинил владелицу конного клуба «У озера» в том, что она сокрыла эпидемию, которая якобы распространилась среди коней. Сама девушка уверяет, что животных отравили, сообщает V1.RU .

В апреле в конном клубе погибли две лошади. Владелица утверждает, что неизвестный отравитель сделал им инъекцию. В декабре, по словам девушки, тот же человек еще раз проник в клуб и «залил лошадям в рот кислоты». Она обратилась в полицию.

Правоохранители задержали подозреваемого, а затем отпустили под обязательство о явке. Недавно оба дела объединили и передали в следственный отдел.

Затем некий аноним написал заявление на владелицу конного клуба. Он утверждает, что девушка придумала отравителя, чтобы скрыть распространение некой эпидемии. Он попросил правоохранителей провести проверку с целью недопущения распространения инфекции.

Владелица клуба считает, что на нее пожаловался тот человек, который отравил животных. Она опровергла его обвинения. Она хочет добиться наказания для подозреваемого.

Ранее в Свердловской области пожар уничтожил конюшню. Жертвами происшествия стали 15 лошадей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.