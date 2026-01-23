сегодня в 20:28

15 лошадей погибли и человек пострадал в крупном пожаре в Свердловской области

В Свердловской области пожар уничтожил конюшню, площадь которой составляла 500 квадратных метров. Предварительно известно, что жертвами происшествия стали 15 лошадей, пишет РЕН ТВ .

Страшный пожар произошел в селе Боярка, в результате происшествия пострадал один человек.

На момент публикации заметки, возгорание уже ликвидировали. На месте ЧП проводятся работы по разбору обрушившихся конструкций.

В борьбе с огнем принимали участие четыре единицы пожарной техники и 13 сотрудников личного состава. Что стало причиной пожара, будет установлено позднее в ходе специальной экспертизы.

