15 лошадей погибли и человек пострадал в крупном пожаре в Свердловской области
Фото - © Главное управление МЧС России по Свердловской области
В Свердловской области пожар уничтожил конюшню, площадь которой составляла 500 квадратных метров. Предварительно известно, что жертвами происшествия стали 15 лошадей, пишет РЕН ТВ.
Страшный пожар произошел в селе Боярка, в результате происшествия пострадал один человек.
На момент публикации заметки, возгорание уже ликвидировали. На месте ЧП проводятся работы по разбору обрушившихся конструкций.
В борьбе с огнем принимали участие четыре единицы пожарной техники и 13 сотрудников личного состава. Что стало причиной пожара, будет установлено позднее в ходе специальной экспертизы.
